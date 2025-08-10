В одном из сел Ходжавенда продолжаются пожары

Пожары на территории села Чорекчи Ходжавендского района продолжаются.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, борьба с огнем на этой территории продолжается.

Наряду с пожарными Ходжавендской районной части Государственной службы пожарной охраны на место происшествия привлечены и бригады Агдамской районной части Государственной службы пожарной охраны.

Отметим, что распространение пожара, вспыхнувшего вчера в селе Новрузлу Агдамского района, полностью предотвращено.