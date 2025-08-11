https://news.day.az/world/1773276.html Пробки на реке в Китае - ВИДЕО Сотни туристов застряли в долине во время сплава по реке в провинции Гуйчжоу на юге Китая. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Рафты сталкивались друг с другом и скапливались ниже по течению из-за сильнейшего ветра. Всего за выходные сплав посетили около 6 тыс человек. Представляем вашему вниманию данное видео:
