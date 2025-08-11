Пробки на реке в Китае

Сотни туристов застряли в долине во время сплава по реке в провинции Гуйчжоу на юге Китая.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Рафты сталкивались друг с другом и скапливались ниже по течению из-за сильнейшего ветра. Всего за выходные сплав посетили около 6 тыс человек.

