Сколько будет зарабатывать новый трансфер "Нефтчи"?

Стала известна зарплата нового трансфера Фалайе Сако в "черно-белых".

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az, 30-летний футболист договорился о зарплате в 300 тысяч евро в год.

Накануне игрок сборной Мали подписал с бакинским клубом контракт на 2+1 год.

Отметим, что Фалайе Сако с 2023 года выступал за французский "Монпелье". В прошлом сезоне команда заняла последнее место в Лиге 1 с 16 очками и вылетела из высшей лиги.