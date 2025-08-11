https://news.day.az/sport/1773327.html Сколько будет зарабатывать новый трансфер "Нефтчи"? Стала известна зарплата нового трансфера Фалайе Сако в "черно-белых". Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az, 30-летний футболист договорился о зарплате в 300 тысяч евро в год. Накануне игрок сборной Мали подписал с бакинским клубом контракт на 2+1 год. Отметим, что Фалайе Сако с 2023 года выступал за французский "Монпелье".
Сколько будет зарабатывать новый трансфер "Нефтчи"?
Стала известна зарплата нового трансфера Фалайе Сако в "черно-белых".
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az, 30-летний футболист договорился о зарплате в 300 тысяч евро в год.
Накануне игрок сборной Мали подписал с бакинским клубом контракт на 2+1 год.
Отметим, что Фалайе Сако с 2023 года выступал за французский "Монпелье". В прошлом сезоне команда заняла последнее место в Лиге 1 с 16 очками и вылетела из высшей лиги.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре