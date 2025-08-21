https://news.day.az/azerinews/1775251.html Prezident İlham Əliyev: Sülh müqaviləsinin paraflanması faktiki olaraq Azərbaycan-Ermənistan qarşıdurmasına son qoyur Ermənistanla sülh müqaviləsinin müəllifi də bizik, o bəndlərin tərtibatında da bizim mövqeyimiz hər zaman əsas götürülmüşdür. Bu sənədin paraflanması faktiki olaraq Azərbaycan-Ermənistan qarşıdurmasına son qoyur. AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Prezident İlham Əliyev Kəlbəcər şəhər sakinləri ilə görüşdə səsləndirib.
"Bununla bərabər, bizim tarixi diyarımız olan Naxçıvanla quru bağlantısı da təmin edildi", - deyə dövlətimizin başçısı bildirib.
