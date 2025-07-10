https://news.day.az/world/1766807.html В Малайзии рухнул вертолет - ВИДЕО В Малайзии упал в реку полицейский вертолет. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Отмечается, что 5 человек получили травмы. Представляем вашему вниманию данное видео:
В Малайзии рухнул вертолет - ВИДЕО
В Малайзии упал в реку полицейский вертолет.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Отмечается, что 5 человек получили травмы.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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