Названо количество педагогов с увеличенной заработной платой в Азербайджане

Заработная плата более 56 тысяч учителей была повышена.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на мероприятии в Университете ADA, посвящённом теме "Сертификация 2025: профессиональный учитель - качественное образование".

"На места уволенных педагогов новые учителя не назначаются, поскольку в этих школах уже наблюдается избыток кадров. Каждый учитель должен понимать: если, например, в школе работают 28 преподавателей, ожидать высокой зарплаты не стоит.

Учебная нагрузка должна распределяться справедливо - между теми, кто набрал более высокий балл", - отметил министр.