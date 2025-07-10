https://news.day.az/society/1766777.html Названо количество педагогов с увеличенной заработной платой в Азербайджане Заработная плата более 56 тысяч учителей была повышена. Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на мероприятии в Университете ADA, посвящённом теме "Сертификация 2025: профессиональный учитель - качественное образование".
Названо количество педагогов с увеличенной заработной платой в Азербайджане
Заработная плата более 56 тысяч учителей была повышена.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на мероприятии в Университете ADA, посвящённом теме "Сертификация 2025: профессиональный учитель - качественное образование".
"На места уволенных педагогов новые учителя не назначаются, поскольку в этих школах уже наблюдается избыток кадров. Каждый учитель должен понимать: если, например, в школе работают 28 преподавателей, ожидать высокой зарплаты не стоит.
Учебная нагрузка должна распределяться справедливо - между теми, кто набрал более высокий балл", - отметил министр.
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