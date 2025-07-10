Переговоры между Президентом Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном длятся уже более 4 часов

10 июля в Абу-Даби проходят переговоры между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как передает Day.Az,  встреча длится уже более 4 часов.