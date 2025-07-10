https://news.day.az/officialchronicle/1766808.html Переговоры между Президентом Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном длятся уже более 4 часов 10 июля в Абу-Даби проходят переговоры между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Как передает Day.Az, встреча длится уже более 4 часов.
Переговоры между Президентом Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном длятся уже более 4 часов
10 июля в Абу-Даби проходят переговоры между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Как передает Day.Az, встреча длится уже более 4 часов.
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