Молоко дорожает из-за аномальной жары

Во всем мире молоко становится все менее доступным продуктом - не из-за моды на растительные альтернативы, а по куда более тревожной причине: изменения климата подрывают основы молочного животноводства. Усиливающаяся жара и высокая влажность вызывают у коров тепловой стресс, который снижает надои, ухудшает здоровье животных и подрывает устойчивость отрасли.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, ученые предупреждают: экстремальная жара сокращает молочную продуктивность до 10 % даже при использовании современных систем охлаждения, таких как вентиляторы и водяные распылители. Причем последствия ощущаются не только в момент жары - восстановление объемов молока может занимать более 10 дней. А если жара держится дольше недели, потери могут достигать 25% и более.

Основной удар приходится на коров в начале лактации и высокоудойные породы - именно те, от которых фермеры ждут максимальной продуктивности. Это ставит под сомнение устойчивость современных высокоэффективных молочных систем, рассчитанных на стабильный климат и умеренные температуры.

Исследования показывают, что технологии охлаждения хоть и помогают снизить потери примерно вдвое, но становятся менее эффективными при росте температур. Кроме того, многие фермы в странах с жарким климатом - особенно в Азии, Латинской Америке и Африке - просто не могут позволить себе дорогие системы климат-контроля.

Без дополнительных мер глобальное производство молока может сократиться до 4 % к середине XXI века. Особенно уязвимы такие страны, как Индия, Пакистан и Бразилия - крупнейшие мировые производители, где жара становится все более продолжительной и интенсивной. Но и страны с более мягким климатом, включая США и Китай, не застрахованы от потерь.

Пока фермеры адаптируются - меняют графики кормления, переносят отелы, перестраивают навесы, - ученые призывают к системным мерам: переработке сельскохозяйственной политики, разработке пород с большей жароустойчивостью и снижению климатической нагрузки в целом. Ведь на кону не только экономика фермеров, но и доступность одного из базовых продуктов питания для миллионов людей.