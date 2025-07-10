В Лянкяране состоится семинар проекта «Театр из поколения в поколение»

Очередной семинар проекта "Театр из поколения в поколение" Научно-методического и квалификационного центра культуры (MEMIM) министерства культуры Азербайджана состоится 15 июля в Культурном центре им. Г. Велиева города Лянкяран. Семинар пройдет при поддержке Лянкяран-Астаринского регионального управления культуры, сообщили Day.Az в пресс-службе MEMIM.

Гость семинара "Актёрское искусство: дилемма традиций и современности" народный артист Азербайджана, актёр Габиль Гулиев, раскроет молодёжи секреты актёрского мастерства, взаимодействия режиссёра, актёра и зрителя, а также разрушит традиционные и современные стереотипы.

Цель семинара - содействовать развитию национального театра путём создания платформы для обмена идеями и опытом между поколениями, а также повышение интереса к этой сфере.

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