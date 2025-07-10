Азербайджан и Китай согласовали меры по развитию маршрута Баку–Тбилиси–Карс

Азербайджан и Китай будут активно сотрудничать в развитии международных транспортных коридоров и грузоперевозок.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении компании "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Меморандум о взаимопонимании, подписанный между АЖД и Государственной корпорацией железных дорог Китая, не только придает новый импульс отношениям между Баку и Пекином, но и рассматривается как важный шаг для обеспечения бесперебойного сообщения по всей Евразии.

В документе также особое внимание уделяется укреплению железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс. Стороны договорились развивать транспортное сообщение по маршруту Баку-Тбилиси-Карс, который обеспечивает выход в Турцию, а затем в Европу. Этот маршрут позволит ускорить выход китайских производственных центров на европейские рынки через Азербайджан, Грузию и Турцию.

Кроме того, стороны договорились углублять сотрудничество в совместном развитии железнодорожной и портовой инфраструктуры, расширении контейнерных перевозок через Каспийское море, увеличении числа ежедневных блок-поездов и достижении пропускной способности в 10 поездов в сутки.

В этих условиях линия Баку-Тбилиси-Карс становится стратегической транспортной артерией с высокой пропускной способностью, соединяющей Восток и Запад.

Отметим, что в 2023-2024 годах АЖД провела модернизацию железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс на территории Грузии - важного сегмента Среднего коридора. Это стало значительным шагом по увеличению транзитного потенциала страны и повышению конкурентоспособности Среднего коридора в целом.