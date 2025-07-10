Подорвавшийся на мине в Агдере доставлен в больницу

46-летний мужчина, подорвавшийся на мине в Агдере, был госпитализирован в Барду.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, пострадавшему Гулу Гулиеву была оказана первичная медицинская помощь в Центральной районной больнице Тертер, где удалось остановить кровотечение.

Затем его направили в Диагностический центр Барды для ампутации лодыжки левой ноги. В настоящее время Гулиев находится на операции.

Отметим, что происшествие с миной произошло в селе Гасанкая Агдеринского района. Гулу Туфан оглы Гулиев, 1979 года рождения, получил ранение в левую ногу в результате подрыва на противопехотной мине, когда пас скот на территории села, не очищенной от мин.

По данному факту проводится расследование в прокуратуре Тертерского района.