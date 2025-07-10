https://news.day.az/officialchronicle/1766817.html Стали известны итоги встречи Президента Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Абу-Даби Встреча между Президентом Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министром Армении Николом Пашиняном прошла в конструктивной атмосфере, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Стали известны итоги встречи Президента Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Абу-Даби
Встреча между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном прошла в конструктивной атмосфере, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Были проведены серьезные и содержательные обсуждения по ключевым направлениям мирной повестки - делимитация границ, открытие и развитие Зангезурского коридора, парафирование мирного соглашения.
Достигнута общая договоренность о продолжении переговоров как в формате различных рабочих групп, так и на более высоком уровне.
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