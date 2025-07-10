https://news.day.az/society/1766800.html Сколько новых школ откроется на освобожденных территориях Азербайджана? На освобожденных от оккупации территориях планируется открытие новых школ. Как передает Day.Az, об этом сказал Trend министр образования и науки Азербайджана Эмин Амруллаев на мероприятии в Университете ADA на тему "Сертификация 2025: профессиональный учитель - качественное образование".
Сколько новых школ откроется на освобожденных территориях Азербайджана?
На освобожденных от оккупации территориях планируется открытие новых школ.
Как передает Day.Az, об этом сказал Trend министр образования и науки Азербайджана Эмин Амруллаев на мероприятии в Университете ADA на тему "Сертификация 2025: профессиональный учитель - качественное образование".
Он отметил, что ожидается открытие как минимум 10 школ.
"Ожидается открытие 2-й школы в Ханкенди, а также открытие новых школ в Агдаме, Зангилане и других местах. И после этого этот процесс будет продолжаться быстрыми темпами", - отметил министр.
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