Стало известно, что будет с русским сектором в школах Азербайджана

В Азербайджане не планируют закрывать русские отделения в школах.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на мероприятии в Университете ADA, посвященном теме "Сертификация 2025: профессиональный учитель - качественное образование".

"Мы хотим, чтобы ученики хорошо знали азербайджанский язык наряду с иностранными. Однако у нас есть определенные проблемы с русским языком.

При приеме на работу учителей русского языка максимальный балл кандидатов составляет 50-60, тогда как для учителей азербайджанского языка этот показатель превышает 80. Поэтому мы вынуждены брать на работу учителей в русские отделения с низкими результатами, потому что других просто нет", - отметил министр.

По его словам, качество образования в русских отделениях стремительно снижается.

"Причина в учителях. Все школы в Азербайджане - азербайджанские, и независимо от того, в каком секторе учатся дети, они должны отлично владеть азербайджанским языком", - добавил он.