https://news.day.az/society/1766770.html В следующем году в Азербайджане процесс сертификации пройдут все учителя В следующем году в Азербайджане процесс сертификации пройдут все учителя. Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев, выступая на мероприятии в Университете ADA на тему "Сертификация 2025: профессиональный учитель - качественное образование".
В следующем году в Азербайджане процесс сертификации пройдут все учителя
В следующем году в Азербайджане процесс сертификации пройдут все учителя.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев, выступая на мероприятии в Университете ADA на тему "Сертификация 2025: профессиональный учитель - качественное образование".
По его словам, сертификация стала одним из ключевых шагов на пути к обеспечению качественного образования.
"Когда мы только начинали, столкнулись с определёнными трудностями. Но уже в следующем году, можно сказать, все учителя пройдут сертификацию", - отметил министр.
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