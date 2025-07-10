Международные путешественники начали визит в Карабах и Восточный Зангезур

Сегодня международные путешественники из всемирно известного клуба Most Traveled People (MTP) в рамках визита в Карабах и Восточный Зангезур первой остановкой посетили Физули.

Как сообщает Day.Az, гости ознакомились с работой Международного аэропорта Физули. Им также рассказали о разрушениях, нанесенных территории в период армянской оккупации.

Путешественникам представили информацию о реализации государственной программы "Великое возвращение", а также о ходе восстановительных и строительных работ.

Группу путешественников из 15 стран возглавляет основатель клуба MTP, американец Чарльз Вили.

В течение трех дней делегация планирует проехать по маршруту: Физули - Ходжавенд - Шуша - Ханкенди - Ходжалы - Агдам - Кельбаджар - Лачин - Зангилан - Джебраил.

Цель визита - познакомить с освобождёнными территориями в рамках так называемого черного туризма (black tourism) и продемонстрировать масштабные восстановительные работы. Отметим, что за последние четыре года Карабах и Восточный Зангезур 13 раз посещали международные путешественники по линии крупнейших туристических клубов мира.