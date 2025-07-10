Переговоры Президента Ильхама Алиева и Никола Пашиняна продолжатся после перерыва

10 июля в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) проходит встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как передает Day.Az, после почти трех часов переговоров лидеры двух стран вышли на небольшой перерыв.

Ранее делегации покинули зал для переговоров. Встреча продолжалась в формате один на один.