https://news.day.az/officialchronicle/1766790.html Переговоры Президента Ильхама Алиева и Никола Пашиняна продолжатся после перерыва - ВИДЕО 10 июля в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) более двух часов проходит встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Как передает Day.Az, лидеры двух стран вышли на небольшой перерыв. Ранее делегации покинули зал для переговоров. Встреча продолжалась в формате один на один.
Переговоры Президента Ильхама Алиева и Никола Пашиняна продолжатся после перерыва - ВИДЕО
10 июля в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) проходит встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Как передает Day.Az, после почти трех часов переговоров лидеры двух стран вышли на небольшой перерыв.
Ранее делегации покинули зал для переговоров. Встреча продолжалась в формате один на один.
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