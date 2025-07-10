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Переговоры Президента Ильхама Алиева и Никола Пашиняна продолжатся после перерыва - ВИДЕО

10 июля в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) более двух часов проходит встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Как передает Day.Az, лидеры двух стран вышли на небольшой перерыв. Ранее делегации покинули зал для переговоров. Встреча продолжалась в формате один на один.