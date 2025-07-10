В Азербайджане пройдет 1-й саммит Союза горнолыжных курортов тюркских государств

12 июля при организационной поддержке Союза горнолыжных курортов тюркских государств и Организации тюркских государств в туристическом центре Шахдаг состоится 1-й саммит Союза горнолыжных курортов тюркских государств.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Государственное агентство по туризму.

В саммите примут участие официальные лица Организации тюркских государств и Государственного агентства по туризму, руководители и представители горнолыжных курортов Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Турции и Кыргызской Республики.

В рамках саммита будут организованы панельные дискуссии и презентации, посвященные различным темам развития горного и зимнего туризма в странах-участницах.

Кроме того, во второй день мероприятия будет организован Фестиваль бега на различные дистанции (Runnig Fest) с участием около 600 спортсменов-любителей из тюркских государств, а также из ряда европейских стран.