Россия приветствовала прямые переговоры Азербайджана и Армении

Россия поддерживает проходящие в ОАЭ прямые азербайджано-армянские переговоры на высшем уровне.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, это отметил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы разумеется приветствуем факт такого прямого диалога, и мы неоднократно говорили на разных уровнях, что мы будем приветствовать скорейший выход на подписание мирного договора", - подчеркнул он. 

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