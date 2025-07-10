https://news.day.az/politics/1766813.html Россия приветствовала прямые переговоры Азербайджана и Армении Россия поддерживает проходящие в ОАЭ прямые азербайджано-армянские переговоры на высшем уровне. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, это отметил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Россия приветствовала прямые переговоры Азербайджана и Армении
Россия поддерживает проходящие в ОАЭ прямые азербайджано-армянские переговоры на высшем уровне.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, это отметил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы разумеется приветствуем факт такого прямого диалога, и мы неоднократно говорили на разных уровнях, что мы будем приветствовать скорейший выход на подписание мирного договора", - подчеркнул он.
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