Гигансткое шквальное облако движется к Вашингтону

Впечатляющее видео с огромным шквальным облаком, движущимся над районом Вашингтона, стало вирусным в социальных сетях. Облако появилось во время сильных гроз, обрушившихся на регион, и синоптики предупредили о возможных внезапных наводнениях и мощных грозах в столице и её окрестностях.

Видео, опубликованное в социальной сети X, предположительно было снято в Боуи, штат Мэриленд. На кадрах видно тёмное, низкое облако, растекающееся над пригородами. Когда оно проходило, дневной свет резко потускнел, и всё вокруг погрузилось в сумерки.

Один из пользователей X написал: "Шквальное облако двигалось через район Вашингтона во время активных предупреждений о внезапных наводнениях, грозах и торнадо".

Как сообщает The Washington Post, на момент появления облака в различных частях региона действовали предупреждения о торнадо, грозе и внезапном наводнении.

Хотя самые мощные грозовые фронты к вечеру сместились к востоку от столицы, проливные дожди продолжались, особенно в самом Вашингтоне и его окрестностях. В связи с этим было продлено предупреждение о возможных наводнениях и грозовая тревога для ряда округов.

По словам метеорологов, шквальные облака часто наблюдаются на переднем крае мощных штормовых систем. Обычно они сопровождаются сильным ветром, ливнями и молниями и являются визуальным признаком потенциально опасной погоды.

Хотя сами по себе шквальные облака не являются торнадо, они зачастую предшествуют условиям, способствующим развитию сильных гроз или торнадо.

Согласно информации WTOP, предупреждение о сильной грозе оставалось в силе до 21:00, а рекомендации по внезапным наводнениям действовали до поздней ночи. Местные телеканалы также сообщали о временных остановках взлётов и посадок в аэропортах имени Рейгана и Даллеса в рамках мер предосторожности.

Местные власти призвали жителей не выходить из дома в период пика шторма и соблюдать осторожность, так как проливные дожди могут продолжиться в течение ночи, угрожая затоплением низинных районов.

Не исключено, что опасная погода ещё может вернуться - официальные службы продолжают внимательно следить за обстановкой. Жителей просят следить за прогнозами погоды и экстренными предупреждениями.