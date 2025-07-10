Индонезия не намерена выходить из БРИКС из-за США

Индонезия останется в составе БРИКС, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины в размере 10% против любой страны, поддерживающей "антиамериканскую" политику объединения.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр госсекретариата республики Прасетио Хади.

"Мы рассматриваем это как одно из последствий вступления в БРИКС, и нам придется с этим столкнуться", - приводит его слова газета Jakarta Globe.

Ранее Трамп заявил о введении дополнительных 10-процентных пошлин для стран, поддерживающих "антиамериканскую" политику БРИКС. Помимо этого американский лидер разослал письма главам ряда государств, в том числе Индонезии, о намерении ввести дополнительные пошлины с 1 августа. Тарифы на индонезийские товары составят 32%.