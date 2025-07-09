В Азербайджане построят новые малые гидроэлектростанции

- проект на 55 миллионов

В Азербайджане будут построены новые малые гидроэлектростанции (МГЭС) в Гошасу, Сейидляр и Бюлёвлю.

Как сообщает Day.Az, ОАО "Азерэнержи" уже приступило к соответствующим работам.

В настоящее время компания находится в поиске подрядчика для возведения указанных МГЭС.

Ожидается, что строительство станций обойдётся в 55 167 900 манатов.

Отметим, что малые гидроэлектростанции (МГЭС) - это энергообъекты мощностью, как правило, от 1 до 10 мегаватт (МВт), которые производят электричество за счёт кинетической энергии потока воды.

Ранее мы сообщали, что в Азербайджане построят новое водохранилище.