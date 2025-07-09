https://news.day.az/economy/1766709.html В Азербайджане построят новые малые гидроэлектростанции - проект на 55 миллионов В Азербайджане будут построены новые малые гидроэлектростанции (МГЭС) в Гошасу, Сейидляр и Бюлёвлю. Как сообщает Day.Az, ОАО "Азерэнержи" уже приступило к соответствующим работам. В настоящее время компания находится в поиске подрядчика для возведения указанных МГЭС. Ожидается, что строительство станций обойдётся в 55 167 900 манатов.
В Азербайджане построят новые малые гидроэлектростанции - проект на 55 миллионов
В Азербайджане будут построены новые малые гидроэлектростанции (МГЭС) в Гошасу, Сейидляр и Бюлёвлю.
Как сообщает Day.Az, ОАО "Азерэнержи" уже приступило к соответствующим работам.
В настоящее время компания находится в поиске подрядчика для возведения указанных МГЭС.
Ожидается, что строительство станций обойдётся в 55 167 900 манатов.
Отметим, что малые гидроэлектростанции (МГЭС) - это энергообъекты мощностью, как правило, от 1 до 10 мегаватт (МВт), которые производят электричество за счёт кинетической энергии потока воды.
Ранее мы сообщали, что в Азербайджане построят новое водохранилище.
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