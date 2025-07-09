Создана первая в мире Barbie с диабетом

Компания Mattel выпустила новую куклу Барби с диабетом первого типа.

Как передает Day.Az, у игрушки есть инсулиновая помпа и глюкометр, говорится на сайте производителя.

Кукла стала частью линейки, которую производитель начал развивать с 2019 года - именно тогда появились первые Барби с ограниченными физическими возможностями.

У новой Барби на руке установлена система непрерывного мониторинга глюкозы в крови (CGM), которая зафиксирована розовым пластырем в форме сердечка. Также в комплекте есть смартфон с приложением, которое отслеживает уровень сахара в крови. Барби носит инсулиновую помпу и держит в руках большую сумку - в нее можно положить необходимые вещи, например перекус.

Кукла была создана в партнерстве с некоммерческой организацией Breakthrough T1D, специализирующейся на поддержке людей с диабетом первого типа. В Mattel подчеркнули, что важным элементом линейки стало стремление выйти за рамки традиционного образа куклы и приблизить ее к реальному опыту детей.