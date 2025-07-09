ЦАХАЛ провел рейды в Ливане

Израильские военнослужащие провели серию рейдов в приграничных районах на юге Ливана, целью которых заявлено уничтожение военных объектов шиитской организации "Хезболлах".

Как передает Day.Az, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно ее заявлению, речь шла о "точечных специальных операциях", решение о проведении которых было принято после получения разведданных о присутствии в ряде районов Южного Ливана вооружений и военной инфраструктуры "Хезболлах". Рейды проводились с целью уничтожения этих объектов и "предотвращения повторного закрепления "Хезболлах" в этом районе".

В ходе одного из таких рейдов на высотах Джебель-Блат израильские военные обнаружили и уничтожили склад с оружием и несколько огневых позиций военных отрядов "Хезболлах". Во время другой вылазки они нашли несколько схронов с оружием и взрывчаткой в окрестностях поселка Лаббуна, вооружение было изъято.

"Армия обороны Израиля продолжает действовать, чтобы устранить угрозы Государству Израиль и пресечь попытки террористической организации "Хезболлах" установить свое присутствие, следуя договоренностям [о прекращении огня] между Израилем и Ливаном", - заявили в армейской пресс-службе.