Старейший вуз штатов могут лишить аккредитации

Федеральные ведомства США начали проверку Гарвардского университета на предмет нарушения антидискриминационного законодательства. В случае выявления нарушений старейший вуз Штатов может лишиться аккредитации.

Как передает Day.Az, об этом со ссылкой на Министерство образования страны сообщает Bloomberg.

Претензии правительства к вузу подтвердила министр образования Линда Макмен, заявив, что университет "не обеспечил защиту студентов от враждебных проявлений".

А сотрудники Министерства внутренней безопасности дополнительно запросили данные о программах для иностранных студентов.

Если обвинения подтвердятся, Гарвард лишат не только аккредитации, но и федерального финансирования.