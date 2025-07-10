Старейший вуз штатов могут лишить аккредитации
Федеральные ведомства США начали проверку Гарвардского университета на предмет нарушения антидискриминационного законодательства. В случае выявления нарушений старейший вуз Штатов может лишиться аккредитации.
Как передает Day.Az, об этом со ссылкой на Министерство образования страны сообщает Bloomberg.
Претензии правительства к вузу подтвердила министр образования Линда Макмен, заявив, что университет "не обеспечил защиту студентов от враждебных проявлений".
А сотрудники Министерства внутренней безопасности дополнительно запросили данные о программах для иностранных студентов.
Если обвинения подтвердятся, Гарвард лишат не только аккредитации, но и федерального финансирования.
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