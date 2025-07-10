Названо количество учителей, успешно прошедших сертификацию по иностранным языкам в Азербайджане

Cертификацию по иностранным языкам в Азербайджане успешно сдали только 12% учителей.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на мероприятии в Университете ADA, посвященном теме "Сертификация 2025: профессиональный учитель - качественное образование".

Он отметил, что трудовые договоры с 1 657 педагогами были расторгнуты.

"Есть 15 районов и городов с низким средним баллом. Например, в Астаре с каждым третьим учителем нам пришлось расстаться. Мы заменим этих учителей новыми и уверены, что в будущем результаты будут лучше", - добавил министр.