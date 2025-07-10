https://news.day.az/society/1766781.html Названо количество учителей, успешно прошедших сертификацию по иностранным языкам в Азербайджане Cертификацию по иностранным языкам в Азербайджане успешно сдали только 12% учителей. Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на мероприятии в Университете ADA, посвященном теме "Сертификация 2025: профессиональный учитель - качественное образование".
Названо количество учителей, успешно прошедших сертификацию по иностранным языкам в Азербайджане
Cертификацию по иностранным языкам в Азербайджане успешно сдали только 12% учителей.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на мероприятии в Университете ADA, посвященном теме "Сертификация 2025: профессиональный учитель - качественное образование".
Он отметил, что трудовые договоры с 1 657 педагогами были расторгнуты.
"Есть 15 районов и городов с низким средним баллом. Например, в Астаре с каждым третьим учителем нам пришлось расстаться. Мы заменим этих учителей новыми и уверены, что в будущем результаты будут лучше", - добавил министр.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре