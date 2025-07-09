В этом году в ряд сел вернется около 6 тыс. бывших вынужденных переселенцев

В соответствии с планом переселения на этот год в 16 населенных пунктах Агдеринского и Ходжалинского районов ведутся строительно-восстановительные работы.

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, об этом заявил заместитель специального представителя Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Сабухи Гахраманов, выступая на IX совещании руководителей дипломатических служб, проходящем в Ханкенди.

По словам С.Гахраманова, в соответствии с планом переселения на 2025 год, после завершения ремонтно-восстановительных работ в 8 сел Ходжалинского района (Баллыджа, Ханюрду, Тезебина, Дашбулаг, Бадара, Сеидбейли, Ханабад и Шушакенд) и 8 сел Агдеринского района (Хасанриз, Вангли, Колатаг, Чылдыран, Хейвалы, Демирли, Чапар и Ашагы Оратаг) будет осуществлен процесс поэтапного переселения около 6 тысяч бывших вынужденных переселенцев.

В настоящее время ведется составление плана переселения по этим и другим населенным пунктам на ближайшие годы и другие соответствующие работы.

С.Гахраманов также напомнил, что уже обеспечено возвращение части бывших вынужденных переселенцев в город Ходжалы и село Баллыджа, села Суговушан, Хасанриз, Талыш Агдеринского района.