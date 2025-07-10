В США назначили нового главу NASA

Президент США Дональд Трамп назначил министра транспорта Шона Даффи временно исполняющим обязанности директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, cоответствующую публикацию американский лидер разместил в среду в Truth Social.

"Я рад объявить о назначении нашего замечательного министра транспорта Шона Даффи временно исполняющим обязанности администратора NASA", - заявил Трамп. По его оценке, Даффи, "пусть и на непродолжительный срок, станет фантастическим лидером космического ведомства, обретающего все большую значимость".

В начале июня Трамп отозвал кандидатуру миллиардера и космического туриста Джареда Айзекмана на пост директора NASA. В конце апреля комитет по коммерции, науке и транспорту Сената Конгресса США рекомендовал утвердить Айзекмана на пост руководителя ведомства. 6 июля Трамп заявил, что предприниматель Илон Маск просил его назначить главой управления своего близкого друга, не пояснив, о ком именно идет речь. Американские СМИ называли Айзекмана ставленником Маска.