Азербайджан-ОАЭ: эра стратегического доверия

Автор: Акпер Гасанов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл сегодня с рабочим визитом в Абу-Даби, где у него состоялась встреча с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. По ее итогам было подписано Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве между двумя странами.

На первый взгляд, можно было бы ограничиться сухой констатацией факта: Азербайджан и ОАЭ укрепляют связи. Но если заглянуть глубже - перед нами важнейшая веха в двусторонних отношениях, формирование нового регионального и, возможно, глобального архитектурного узла, где экономические интересы тесно переплетены с геополитическими расчетами.

Напомню, что дипломатические отношения между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами были установлены в 1992 году, вскоре после восстановления независимости нашей страной. Надо признать, что в течение 1990-2000-х годов двусторонние отношения между нашими странами оставались преимущественно формальными, но после 2010 года начался активный рост.

Особо стоит отметить визит главы нашего государства Ильхама Алиева в ОАЭ в 2016 году. Этот визит стал поворотной точкой: были обозначены приоритетные направления сотрудничества, в первую очередь в области инвестиций, энергетики, туризма, транспорта и агропромышленного комплекса. Не удивительно, что особое значение приобрёл энергетический вектор - как в традиционном (нефть, газ), так и в "зелёном" направлении.

Эмиратские компании начали активно инвестировать в возобновляемые источники энергии в Азербайджане, включая ветровые и солнечные электростанции, особенно в районах, освобожденных от оккупации после Второй карабахской войны. Говоря языком цифр, объём двустороннего товарооборота уже в 2024 году приблизился к отметке в 1,5 млрд долларов США, при этом инвестиции из ОАЭ в азербайджанскую экономику превысили 3 млрд долларов. Азербайджан, в свою очередь, заинтересован в использовании логистического потенциала ОАЭ для выхода на рынки Ближнего Востока, Африки и Южной Азии.

Конечно же, особое место занимает деятельность компании Masdar, которая реализует в Азербайджане ряд проектов в области возобновляемой энергетики, включая строительство солнечных и ветровых электростанций мощностью свыше 1 ГВт. Это не просто инвестиции - это вклад в энергетический переход страны, что полностью соответствует курсу Президента нашей страны Ильхама Алиева на "зелёную трансформацию".

Исходя из всего этого можно констатировать, что подписанное сегодня Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве между правительствами двух стран - важный шаг к институционализации экономических связей. Ведь данный документ охватывает инвестиции в промышленность, инфраструктуру, транспорт и логистику, а также сотрудничество в энергетике (в том числе в водородной и "зелёной"). Плюс, совместные проекты в сфере высоких технологий, продвижение взаимной торговли, гармонизацию таможенного регулирования.

Экономика экономикой, но особо стоит отметить, что политические отношения между Баку и Абу-Даби характеризуются высоким уровнем доверия. Азербайджан видит в ОАЭ не только экономического партнёра, но и стабильного союзника на международной арене. Обе страны активно координируют позиции в рамках таких платформ, как Организация исламского сотрудничества (ОИС), Движение неприсоединения и другие многосторонние форматы.

Для Азербайджана особенно важно, что ОАЭ с пониманием относятся к проблематике армяно-азербайджанского конфликта, признают территориальную целостность Азербайджана и поддерживают процесс мирного урегулирования, базирующегося на международном праве. Аналогично, Баку открыто поддерживает ОАЭ в вопросах суверенитета и безопасности.

И в этом смысле выбор столицы ОАЭ в качестве места встречи между Президентом Азербайджана и премьер-министром Армении нельзя считать случайным. Это, с одной стороны, свидетельствует о растущей роли Эмиратов как нейтрального, но влиятельного посредника в сложных международных конфликтах. С другой - о высоком уровне доверия к Абу-Даби со стороны всех вовлеченных сторон.

Если завтра будет подписано мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией, это станет не только вехой в истории Южного Кавказа, но и глобальным признанием растущей роли Объединённых Арабских Эмиратов как новой центровой силы на международной арене. Для Азербайджана это откроет новые возможности - как в сфере регионального лидерства, так и в плане глобального позиционирования. При этом в любом случае Азербайджан и ОАЭ вступают в новую эру - эру стратегического доверия, взаимовыгодных инвестиций и глобального диалога.