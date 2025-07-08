Одно из балканских государств перейдёт на евро

Европейский Союз утвердил переход Болгарии на евро с 2026 года.

Как передает Day.Az, об этом было сообщено на официальной странице ЕС.

Сообщается, что ЕС с большим большинством голосов одобрил заявление Болгарии о переходе на евро. Таким образом, Болгария сделала ещё один шаг к тому, чтобы стать 21-м государством-членом ЕС, использующим евро, начиная с 2026 года.

На голосовании во вторник за проголосовали 531 депутат, против - 69, воздержались - 79. Это официально подтвердило принятие отчёта, который подтверждает выполнение Болгарией всех необходимых требований для перехода на евро.

Стоит отметить, что голосование прошло на фоне массовых протестов в Болгарии против перехода на евро, которые были организованы в последние недели.