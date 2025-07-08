В Карабахском университете начнет функционировать новый факультет
С нового учебного года в Карабахском университете начнет свою деятельность факультет медицины и наук о здоровье.
Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в университете.
На факультете будут реализованы 6-летняя программа по специальности "Медицина (лечебное дело)" и 4-летняя программа по специальности "Медицинская сестра (брат)", разработанные совместно местными и зарубежными экспертами на основе международного опыта. Прием студентов на факультет будет осуществляться по 70 плановым местам по специальности "Медицина (лечебное дело)" и 30 местам по специальности "Медицинская сестра (брат)".
Современная образовательная модель, которая будет применяться на факультете, позволит студентам воплотить теоретические знания в практические навыки. Наряду с этим, будет внедрена интегрированная и междисциплинарная модель образования, направленная на развитие мультидисциплинарного подхода. Кроме того, студентам будут предоставлены различные возможности для проведения научных исследований и развития лидерских качеств.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре