https://news.day.az/officialchronicle/1766447.html Ильдырыму Велиеву присвоено высшее специальное звание государственного советника юстиции III класса - РАСПОРЯЖЕНИЕ Ильдырыму Велиеву присвоено высшее специальное звание государственного советника юстиции III класса. Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. "Руководствуясь пунктом 24 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
Ильдырыму Велиеву присвоено высшее специальное звание государственного советника юстиции III класса - РАСПОРЯЖЕНИЕ
Ильдырыму Велиеву присвоено высшее специальное звание государственного советника юстиции III класса.
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Руководствуясь пунктом 24 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
Присвоить заведующему отделом надзора за исполнением и кадровых вопросов службы секретаря Совета безопасности Азербайджанской Республики Ильдырыму Имран оглу Велиеву высшее специальное звание государственного советника юстиции III класса", - говорится в документе.
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