На Солнце зафиксирована новая мощная вспышка

Новую вспышку предпоследнего класса мощности - М - зафиксировали на Солнце.

Как передает Day.Az, об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"9 июля в 07:25 мск (08:25 по Баку - ред.) в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.3 (N20E78) продолжительностью 28 минут", - сообщает институт.

8 июля сообщалось о первой в этом месяце вспышке класса М.

По информации лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук (ИСЗФ СО РАН), обе вспышки не окажут на Землю никакого влияния.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.