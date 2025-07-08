https://news.day.az/world/1766487.html В Турции арестован еще один глава муниципалитета Арестован председатель муниципалитета Манавгат турецкой провинции Анталия Ниязи Нефи Кара. Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила турецкая пресса. Арестованы 25 из 31 подозреваемых, задержанных в рамках расследования по делу о взяточничестве, связанном с муниципалитетом Манавгат.
В Турции арестован еще один глава муниципалитета
Арестован председатель муниципалитета Манавгат турецкой провинции Анталия Ниязи Нефи Кара.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила турецкая пресса.
Арестованы 25 из 31 подозреваемых, задержанных в рамках расследования по делу о взяточничестве, связанном с муниципалитетом Манавгат.
Отметим, что ранее заместитель главы муниципалитета Манавгат Мехмет Энгин Тютер был задержан после получения взятки в размере 110 тысяч евро в коробке от пахлавы.
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