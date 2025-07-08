Разоружение РКК начнется в ближайшие дни

11 июля террористическая организация РКК начнет процесс разоружения в иракском городе Сулеймания.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространил турецкий канал NTV.

Сообщается, что лидер РКК Абдулла Оджалан отправит видео-мессидж в штаб-квартиру организации в Кандиле с призывом к созданию механизма для процесса разоружения.

Предполагается, что полное разоружение РКК займет от двух до пяти месяцев.

Те, кто сдаст оружие, будут жить в Ираке.

Отметим, что с 1984 года, когда была создана РКК, от рук ее членов в Турции погибли более 40 000 человек.