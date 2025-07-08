https://news.day.az/world/1766455.html Разоружение РКК начнется в ближайшие дни 11 июля террористическая организация РКК начнет процесс разоружения в иракском городе Сулеймания. Как передает Day.Az, информацию об этом распространил турецкий канал NTV. Сообщается, что лидер РКК Абдулла Оджалан отправит видео-мессидж в штаб-квартиру организации в Кандиле с призывом к созданию механизма для процесса разоружения.
Разоружение РКК начнется в ближайшие дни
11 июля террористическая организация РКК начнет процесс разоружения в иракском городе Сулеймания.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространил турецкий канал NTV.
Сообщается, что лидер РКК Абдулла Оджалан отправит видео-мессидж в штаб-квартиру организации в Кандиле с призывом к созданию механизма для процесса разоружения.
Предполагается, что полное разоружение РКК займет от двух до пяти месяцев.
Те, кто сдаст оружие, будут жить в Ираке.
Отметим, что с 1984 года, когда была создана РКК, от рук ее членов в Турции погибли более 40 000 человек.
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