Вышедшую 17 лет назад видеокарту испытали в современных играх

Энтузиаст с YouTube-канала Zax Game Inn провел необычный эксперимент, протестировав видеокарту AMD Radeon HD 4830, выпущенную в далеком 2008 году, в современных и популярных играх.

Как передает Day.Az, результаты показали, что 17-летний графический ускоритель все еще способен на удивительные свершения.

Наиболее впечатляющий результат был достигнут в Assassin's Creed Odyssey, где при разрешении 720p и низких настройках графики удалось добиться стабильных 50 кадров в секунду (FPS или к/с, - "Газета.Ru"). Не менее удивительной оказалась производительность в одной из самых требовательных современных RPG, Baldur's Gate 3: при разрешении 1080p видеокарта показала себя достойно, обеспечив в среднем 43 к/с. Также в список успешных тестов вошли GTA V с результатом 54 к/с и киберспортивная Dota 2, где на средних настройках удалось получить 73 к/с.

Однако не все современные проекты оказались "старушке" по силам. В таких требовательных играх, как PUBG (18 к/с) и Forza Horizon 5 (22 к/с), производительность оказалась на грани или ниже играбельного уровня. Даже популярный шутер Counter-Strike 2 при низких настройках не смог обеспечить комфортную игру, показав в среднем 28 к/с.

Для контраста была запущена и устаревшая версия Counter-Strike: Global Offensive. В ней видеокарта продемонстрировала ожидаемо высокую производительность, выдав 122 FPS. Эксперимент наглядно демонстрирует, как далеко шагнули технологии и насколько выросли требования современных игр.