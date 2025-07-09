В ЕС захотели достичь соглашения с США по таможенным тарифам

Еврокомиссия (ЕК) ведет неустанную работу по достижению соглашения с США о пошлинах и надеется достичь его в ближайшие дни.

Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель ЕК Олоф Жилл, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Соединенные Штаты изменили свою дату завершения (торговых соглашений по новым таможенным тарифам - "Газета.Ru"). Они теперь установили 1 августа (вместо 9 июля - "Газета.Ru"), но мы надеемся заключить соглашение с ними в ближайшие дни, то есть до 1 августа", - заявил он.

Жилл добавил, что ЕК рассчитывает на то, что США продолжат двигаться в том же направлении. Также представитель комиссии процитировал недавнее выступление в Европарламенте председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая заявила, что Евросоюз "будет тверд, но предпочитает переговорное решение" и готов "к любым сценариям".