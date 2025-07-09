https://news.day.az/world/1766708.html Настоящая зима добралась до ряда районов Австралии - ВИДЕО Настоящая зима добралась до ряда районов юга Австралии/ Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Настоящая зима добралась до ряда районов Австралии - ВИДЕО
Настоящая зима добралась до ряда районов юга Австралии/
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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