В Азербайджане утверждены Правила разработки, экспертизы, принятия технических регламентов

Утверждены "Правила разработки, экспертизы, принятия, изменения технических регламентов".

В связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно документу, Кабинет министров Азербайджанской Республики должен решить вопросы, вытекающие из этого указа.