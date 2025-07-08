https://news.day.az/officialchronicle/1766453.html В Азербайджане утверждены Правила разработки, экспертизы, принятия технических регламентов - УКАЗ Утверждены "Правила разработки, экспертизы, принятия, изменения технических регламентов". В связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Согласно документу, Кабинет министров Азербайджанской Республики должен решить вопросы, вытекающие из этого указа.
В Азербайджане утверждены Правила разработки, экспертизы, принятия технических регламентов - УКАЗ
Утверждены "Правила разработки, экспертизы, принятия, изменения технических регламентов".
В связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно документу, Кабинет министров Азербайджанской Республики должен решить вопросы, вытекающие из этого указа.
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