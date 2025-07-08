Группе сотрудников органов дипломатической службы Азербайджана присвоены дипломатические ранги

Группе сотрудников органов дипломатической службы Азербайджанской Республики присвоены дипломатические ранги.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим.

"Руководствуясь пунктом 24 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

Присвоить дипломатические ранги следующим сотрудникам органов дипломатической службы Азербайджанской Республики:

чрезвычайный и полномочный посланник первого класса

Мамедову Ильхаму Нариман оглу

Мардалиеву Сеймуру Гурбан оглу

чрезвычайный и полномочный посланник второго класса

Мамедову Раману Агамалы оглу

Сафаровой Наргиз Аббасгулу гызы", - говорится в документе.