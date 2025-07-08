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Группе сотрудников органов дипломатической службы Азербайджана присвоены дипломатические ранги - РАСПОРЯЖЕНИЕ

Группе сотрудников органов дипломатической службы Азербайджанской Республики присвоены дипломатические ранги. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим. С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке. Новость обновляется