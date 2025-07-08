Группе сотрудников органов дипломатической службы Азербайджана присвоены дипломатические ранги - РАСПОРЯЖЕНИЕ
Группе сотрудников органов дипломатической службы Азербайджанской Республики присвоены дипломатические ранги.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим.
"Руководствуясь пунктом 24 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
Присвоить дипломатические ранги следующим сотрудникам органов дипломатической службы Азербайджанской Республики:
чрезвычайный и полномочный посланник первого класса
Мамедову Ильхаму Нариман оглу
Мардалиеву Сеймуру Гурбан оглу
чрезвычайный и полномочный посланник второго класса
Мамедову Раману Агамалы оглу
Сафаровой Наргиз Аббасгулу гызы", - говорится в документе.
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