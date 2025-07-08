Пляжи этой страны вновь признали лучшими в мире

Испанские пляжи в очередной раз возглавляют мировой рейтинг пляжей, отмеченных Голубым флагом. Их общее число составляет 642.

Как сообщает Day.Az, согласно отчету, представленному Ассоциацией по экологическому и потребительскому образованию (Adeac), эта цифра означает, что 15% пляжей мира с экологическим стандартом находятся в Испании, демонстрируя "превосходство своих вод, доступность и безопасность".

Целых 697 пляжей подали заявки на получение своего флага в 2025 году, и 91% получили положительный ответ, пишет АВС. По данным Adeac, это демонстрирует "высокий уровень поданных заявок". Они отмечают, что наиболее распространенной причиной неполучения награды является "несоответствие качества воды для купания на пляже". Они также отмечают, что отказ может быть вызван несоблюдением Закона о прибрежных зонах, переполненностью или наличием несанкционированных объектов на пляжах.

Провинция с наибольшим количеством Голубых флагов на побережье - Аликанте (71), далее следуют Понтеведра (53), Малага (45), Ла-Корунья (39), а также Барселона и Валенсия (обе по 38).

Что касается признания марин - гавани для яхт, Испания занимает третье место в мировом рейтинге с общим числом стандартов 101. По данным Adeac, все кандидаты получили положительные голоса в 2025 году. Аликанте снова с 17 наградами является провинцией с наибольшим количеством наград, за ней следуют Балеарские острова (14), Жирона (9) и Барселона, Мурсия, Понтеведра и Таррагона (по 7).