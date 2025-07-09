Очередная группа украинских детей отправлена в Азербайджан на реабилитацию

Очередная группа украинских детей отправлена из Киева в Азербайджан на реабилитацию.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в церемонии проводов принимали участие дипломаты посольства Азербайджана в Украине, представители диаспоры и родители детей.

Советник посольства Фарид Бабаев отметил, что уже более трех лет наша страна принимает пострадавших от войны украинских детей, обеспечивая им заботу, отдых, лечение и моральную поддержку. За это время более 300 украинских детей прошли реабилитацию в Азербайджане.

"Сегодня очередная группа отправляется в Азербайджан, где их ждут новые друзья, яркие впечатления и душевная забота азербайджанского народа", - добавил Фарид Бабаев.

Начальник службы Национальной гвардии Украины Анжела Кравченко сообщила, что в состав группы входят 30 украинских детей в возрасте от 9 до 16 лет. Они примут участие в соответствующих программах в Азербайджане с целью реабилитации и психологического восстановления.

"Выражаем глубокую благодарность Азербайджанской Республике. Эта страна протянула нам руку в трудные дни, позволив нашим детям пройти реабилитацию и моральное восстановление. Теплое отношение, забота и радость на лицах детей для нас бесценны. Мы надеемся, что это сотрудничество продолжится и в будущем и будут новые приглашения", - добавила Анжела Кравченко.