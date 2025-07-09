Климатический кризис усугубил последствия июньской жары в Европе

Предварительный анализ, охвативший дюжину городов, показал, что загрязнение, вызывающее нагревание планеты, утроило число жертв "тихо-опустошительной" жары, обрушившейся на Европу в конце июня.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в экспресс-анализе, проведенном группой World Weather Attribution, которая использовала проверенные методы, но пока не была представлена на экспертную оценку.

Согласно анализу, причиной двух третей смертей стали климатические изменения. Ученые подсчитали, что сильная жара унесла жизни 2300 человек в 12 крупных городах, где температура резко выросла в Европе в период с 23 июня по 2 июля. 1500 смертей они связывают с климатическими изменениями, которые привели к нагреванию планеты и усилению экстремальных погодных условий.

Милан оказался наиболее пострадавшим городом в абсолютном выражении: 317 из 499 смертей от жары. За ним следуют Париж и Барселона. В Лондоне было зарегистрировано 273 смерти от жары, 171 из которых исследователи связали с влиянием человека на климат.

"Это исследование показывает, почему волны тепла называют тихими убийцами", - сказал эпидемиолог Лондонской школы гигиены и тропической медицины и соавтор исследования Малкольм Мистри. "Хотя в Испании, Франции и Италии было зарегистрировано несколько смертей, ожидается, что из-за аномальной жары погибли тысячи людей".

Исследование показало, что самая высокая смертность была зафиксирована среди пожилых людей: 88% смертей, вызванных изменением климата, пришлось на людей старше 65 лет. Исследователи заявили, что экстремальная жара была "недооцененной" угрозой, поскольку большинство жертв умирали вдали от глаз общественности - дома и в больницах, и практически не освещались в СМИ.

Ученые обнаружили, что из-за климатических изменений температура в некоторых городах поднялась на 4°C, что привело к увеличению числа погибших на 1500 человек. Служба наблюдения за Землей ЕС "Коперник" сообщила, что прошлый месяц стал третьим самым жарким июнем в истории наблюдений, а в западной части Средиземноморья наблюдалась "исключительная" морская волна тепла. Среднесуточная температура поверхности моря в июне достигла рекордно высокой отметки в регионе и составила 27°C.

"Коперник" также обнаружил значительное увеличение количества опасных "тропических ночей", когда ночные температуры не опускаются ниже 20°C, и людям трудно спать. В прошлом месяце в некоторых районах Испании было зафиксировано 24 тропические ночи, что на 18 больше, чем в среднем за июнь.

Известно, что высокие температуры беспокоят рыб и уничтожают некоторые растения, которыми они питаются. В последние годы в Средиземноморье неоднократно наблюдались случаи массовой гибели рыб из-за усиления морской жары.