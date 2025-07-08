В Испании бык напал на участников праздника

В испанской Памплоне в ходе традиционного забега с быками на празднике Сан-Фермин были ранены восемь человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщила британская газета Daily Mail.

"Руководители здравоохранения сообщили, что восемь человек были доставлены в больницу, все они были описаны как мужчины в возрасте старше 25 лет", - говорится в материале.

По данным издания, одного из пострадавших животное подняло на рога и ударило об асфальт. Сообщается, что другого участника забега бык укусил в правую подмышку.

Отмечается, что для забега привезли быков с ранчо Cebada Gago в провинции Кадис, которые имеют статус самых опасных. Автор статьи утверждает, что один из них весил 580 килограммов.

Праздник Сан-Фермин проходит в городе Памплона ежегодно с 6 по 14 июля. Традиционно в этот период каждое утро проводится "энсьерро" - забеги с участием 12 разъярённых быков.