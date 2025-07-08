Натиг Мамедли заявил, что отношение общенационального лидера Гейдара Алиева к медиа может служить образцом

Отношение общенационального лидера Гейдара Алиева к средствам массовой информации может служить образцом.

Об этом заявил журналистам в рамках конференции "Роль общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии медиа" заместитель исполнительного директора Агентства по развитию медиа Натиг Мамедли, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он сказал, что Гейдар Алиев был самым близким другом журналистов на всех этапах своего правления и оказывал им большое доверие.

Он всегда высоко ценил профессию журналиста. Его общение с журналистами, различные формы взаимодействия, отношение к СМИ являются образцом. И сегодня азербайджанские журналисты с теплотой вспоминают яркие и светлые чувства, которые вызывал великий лидер", добавил Натиг Мамедли.

Отметим, что в Центре Гейдара Алиева состоялась конференция на тему "Роль общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии медиа", организованная Агентством по развитию медиа.

Вначале участники ознакомились с организованной в рамках мероприятия выставкой "150 лет азербайджанской печати: От истории до наших дней".

На экспозиции были представлены фотографии встреч великого лидера Гейдара Алиева и Президента Ильхама Алиева с журналистами, публикации, занимающие исключительное место в истории азербайджанской прессы, а также события, имеющие особое значение в развитии медиа.

Участники конференции почтили минутой молчания память общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность нашей республики. Затем прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

На мероприятии также была продемонстрирована видеозапись, отражающая воспоминания представителей медиа о великом лидере Гейдаре Алиеве.