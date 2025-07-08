СГБ предотвратила вмешательство в камеры в квартирах и офисах из-за рубежа

Служба государственной безопасности Азербайджана провела мероприятия по обеспечению кибербезопасности в связи с перехватом изображений с камер видеонаблюдения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на заявление СГБ, были осуществлены оперативно-технические мероприятия в связи с противоправными действиями, заключающимися в несанкционированном удалённом подключении через глобальную интернет-сеть к управляющим устройствам (DVR) камер видеонаблюдения, установленных в различных офисах и квартирах на территории Азербайджанской Республики, с целью получения и размещения на зарубежных интернет-ресурсах видеоматериалов, содержащих информацию о частной и семейной жизни граждан.

В ходе проведённых расследований также было установлено, что учётные записи с доступом к просмотру в реальном времени изображений с камер видеонаблюдения, расположенных по разным адресам в Азербайджане, предлагались к продаже.

В связи с этим фактом СГБ совместно с соответствующими государственными органами обеспечила устранение вредных последствий кибервмешательства.

В результате срочно принятых мер были установлены адреса, где размещались камеры видеонаблюдения, подвергшиеся кибервмешательству. Во время технической проверки этих устройств была выявлена общая уязвимость в системе безопасности, которая и стала основным фактором, позволившим осуществить кибервмешательство.

Одновременно с этим от соответствующей иностранной компании-производителя было потребовано устранение указанной уязвимости, а также обеспечено удаление видеозаписей с подвергшихся атаке камер с зарубежных интернет-ресурсов.

Гражданам настоятельно рекомендуется строго соблюдать соответствующие правила при использовании информационно-коммуникационных средств, а также проявлять осторожность при применении оборудования, происхождение и технические характеристики которого неизвестны.