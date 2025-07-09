BYD представила систему умной парковки

Китайский автопроизводитель BYD представил интеллектуальную систему парковки, соответствующую уровню автономного вождения L4.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в заявлении компании говорится, что она полностью гарантирует безопасность и возмещение потенциальных убытков всем пользователям паркинга.

Если во время автоматической парковки автомобиль получит повреждение, водителю нужно будет связаться со службой компании. В этом случае BYD берет всю ответственность на себя. Подобный инцидент не повлияет на размер страховки в следующем году. Этот шаг BYD отражает абсолютную техническую уверенность в системе умного вождения, которая получила название "Глаз бога", заявили в компании.

L4 подразумевает высокий уровень автономности в определенных условиях, в случае с парковкой речь идет о размеченных площадках.

BYD основана в 1995 году, ее штаб-квартира находится в Шэньчжэне (южная провинция КНР Гуандун). Акции компании торгуются на Гонконгской и Шэньчжэньской фондовых биржах. Автопроизводитель создал более 30 промышленных парков по всему миру. Кроме автомобилей, BYD производит аккумуляторы, солнечные батареи, компоненты для смартфонов и полупроводники.