https://news.day.az/world/1766621.html Самолет ВВС Индии потерпел крушение - ВИДЕО Самолет ВВС Индии разбился недалеко от округа Чуру в Раджастхане. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Самолет ВВС Индии потерпел крушение - ВИДЕО
Самолет ВВС Индии разбился недалеко от округа Чуру в Раджастхане.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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