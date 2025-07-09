Из Германии возвращены 28 граждан Азербайджана

В рамках Соглашения "О реадмиссии лиц, проживающих без разрешения" между Азербайджанской Республикой и Европейским союзом 8 июля 2025 года из Федеративной Республики Германия были возвращены 28 граждан Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную миграционную службу, для решения проблем, с которыми сталкиваются возвращенные граждане, и содействия их эффективной и устойчивой социально-экономической реинтеграции в общество, действует Рабочая группа по реинтеграции.

В ее состав входят представители соответствующих госструктур, а координацию работы осуществляет Государственная миграционная служба.