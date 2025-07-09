В Британии заявили о давлении Трампа на Нетаньяху из-за Газы

Президент США Дональд Трамп оказывает сильное давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, требуя прекратить войну в Газе.

Как передает Day.Az, об этом заявил британский телеканал Sky News.

"США уже начали оказывать давление на Израиль, и сегодня вечером оно будет сильным", - рассказал один из неназванных собеседников телеканала.

Отмечается, что Нетаньяху прибыл в Вашингтон в понедельник, после чего встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и госсекретарем Марко Рубио. На 8 июля у него запланирована встреча с американским лидером Дональдом Трампом. Источники Sky News подчеркивают, что хозяин Белого дома намерен продолжить давить на израильского премьера.